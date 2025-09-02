Musical Starlights – Best of Musicals 2026

Lahnstein. Am Sonntag, 22. Februar erwartet Musicalfreunde in der Stadthalle Lahnstein ein ganz besonderes Highlight: Unter dem Motto „Erlebe die besten Musical-Highlights an einem Abend“ wird ein abwechslungsreiches Programm mit Songs aus den bekanntesten und beliebtesten Musicals geboten. Die Besucher dürfen sich bei „Musical Starlights“ auf eine mitreißende Mischung aus gefühlvollen Balladen, rockigen Klassikern und eindrucksvollen Ensemblenummern freuen.

Präsentiert werden Highlights aus Erfolgsproduktionen wie „Tanz der Vampire“, „Tarzan“, „Die Eiskönigin“, „Herkules“, „Elisabeth“, „Rebecca“, „Wicked“, „We Will Rock You“ und vielen weiteren.

Die aufwendig inszenierte Show bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie und verspricht einen unvergesslichen Abend voller Emotionen, beeindruckender Stimmen und großartiger Bühnenmomente.

Die Veranstaltung findet am Sonntag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Lahnstein statt. Tickets und weitere Informationen finden sich unter www.lahnstein.de/vastadthalle.

Bildunterzeilen:

Unter dem Motto „Erlebe die besten Musical-Highlights an einem Abend“ erwartet das Publikum eine facettenreiche Show mit einer erlesenen Auswahl unvergesslicher Songs. (Foto: DS Entertainment)