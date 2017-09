Multimediatisch der Europäischen Kommission in der Stadtbibliothek

​Seit Ende August steht im 3.OG der Stadtbibliothek ein blauer Tisch: Es ist ein Multimediatisch der Europäischen Kommission, der gerade durch Deutschland tourt und für zwei Monate an das EU-Informationsbüro Europe Direct Koblenz ausgeliehen wurde.

Dieser blaue Tisch hat es in sich: Gespickt mit Informationen zu EU-Themen in verschiedenen Formaten vermittelt er wichtige Informationen, ohne das Gefühl des mühseligen Lernens aufkommen zu lassen. Per Handstreich kann man die Europarlament-Abgeordneten aus Deutschland oder die EU-Kommissare und -Kommissarinnen kennenlernen. Es gibt Informationen zu den 55 deutschen Europe Direct Büros und deren Arbeit; auf der Karte findet man auch das nächstgelegene Informationszentrum. Wer sich für einen Experten in einem Fachgebiet hält, kann sein Wissen mit den integrierten Spielen zu EU-Ländern, Hauptstädten, Euromünzen oder dem Puzzle zu den Kommissar_innen und Parlamentarier_innen testen. Und es gibt nicht nur zu lesen und zu spielen, sondern auch zu schauen, nämlich kurze Filme, etwa über die Politik der EU.

Der Multimediatisch tourt durch Deutschland und macht noch bis Mitte November Station in Koblenz. Jeder Bürger ist eingeladen den EU-Tisch zu erforschen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.09.2017