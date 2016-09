Mülltonnenbrände in Koblenz-Neuendorf

Koblenz (ots) – Gleich drei Mülltonnenbrände beschäftigten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zum Freitag, 16.09.2016 im Koblenzer Stadtteil Neuendorf. Um 22.10 Uhr wurde der Brand einer Kunststofftonne für Restmüll in der Fritz-Zimmer-Straße gemeldet. Gegen 01.55 Uhr ging ein Altpapiercontainer im Brenderweg, Ecke Memeler Straße in Flammen auf. Um 02.20 Uhr brannte ein Altpapiercontainer im Bereich des Nauwegs. Auch dieser brennende Container, der gegenüber dem dortigen Friedhof aufgestellt war, wurde von der Feuerwehr abgelöscht. In allen drei Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Hinweise bitte an die Polizei Koblenz, Telefon: 0261-1030.

veröffentlicht am: 16.09.2016