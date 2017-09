Müllabfuhr verschiebt sich wegen Tags der Deutschen Einheit

Aufgrund des Feiertages „Tag der Deutschen Einheit“, am Dienstag, 03.10.2017 erfolgt die Entleerung der Restabfallgefäße/Grauen Tonnen ab dem Dienstag in der ganzen 40. Kalenderwoche einen Tag später als üblich.

Die Grauen Tonnen/Restabfallgefäße der Dienstagsreviere werden mittwochs geleert, die Grauen Tonnen/Restabfallgefäße der Mittwochsreviere donnerstags usw.

Der Kommunale Servicebetrieb Koblenz weist darauf hin, dass die Grauen Tonnen/Restabfallgefäße am geänderten Abfuhrtag morgens bis 6.00 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden bzw. in Revieren mit Service zugänglich sein müssen.

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kommunalen Servicebetrieb Koblenz

– von den Abfallberatern unter Tel. 129-4518/-4519

– den Straßenmeistern unter Tel. 129-4512/4513

– oder ausführlich zum Nachlesen auf der Homepage des Betriebes www.servicebetrieb.koblenz.de unter Neuigkeiten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.09.2017