Motorräder in Koblenz umgeworfen

Koblenz (ots)- In der Nacht zum Sonntag, 20.08.2017, wurden drei Motorräder in Koblenz umgeworfen. Diese waren auf einem breiten Gehweg in Höhe des Anwesens Schlachthofstraße 5 abgestellt. An den Maschinen wurden Spiegel, Blinker und Sturzbügel beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-1031.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 21.08.2017