CDU-Landtagskandidat wendet sich mit Fragenkatalog zum Projekt an den Baudezernenten

Koblenz. Im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung des Moselufers in Koblenz-Moselweiß wächst die Verunsicherung in der Bevölkerung. Viele Anwohnerinnen und Anwohner äußern derzeit Sorgen über mögliche Eingriffe in den bestehenden Baumbestand sowie über eine befürchtete Verunstaltung des gewachsenen Moselufers.

Vor diesem Hintergrund hat sich der CDU-Landtagskandidat und Stadtrat Philip Rünz schriftlich an den Baudezernenten der Stadt Koblenz, Prof. Dr. Andreas Lukas, gewandt. Ziel ist es, mehr Transparenz zu schaffen und die berechtigten Anliegen der Bürgerinnen und Bürger frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen.

„Aus vielen Gesprächen und Rückmeldungen wird deutlich, dass es derzeit erhebliche Informationsdefizite gibt. Die Menschen wissen nicht, was konkret geplant ist und welche Auswirkungen die Maßnahme für ihr unmittelbares Wohnumfeld haben wird“, so Rünz.

In seinem Schreiben bittet der CDU-Politiker unter anderem um Auskunft darüber, wann und in welchem Format eine angekündigte Bürger- und Informationsveranstaltung stattfinden soll, bei der die geplanten Baumaßnahmen vorgestellt werden. Zudem möchte er wissen, welche konkreten Maßnahmen die Stadt ergreift, um den bestehenden Baumbestand bestmöglich zu schützen und Baumfällungen auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken. Darüber hinaus erkundigt er sich, in welchem Umfang die unmittelbar betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner bislang in die Planung einbezogen wurden und ob weitere Beteiligungsschritte vorgesehen sind. Abschließend thematisiert er die Frage, ob gefällte Bäume vollständig kompensiert werden sollen.

„Gerade bei einem sensiblen Projekt wie der Umgestaltung des Moselufers ist es entscheidend, die Menschen mitzunehmen und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Transparenz, Beteiligung und der Schutz unserer natürlichen Lebensräume müssen dabei eine hohe Priorität haben“, betont Philip Rünz.

Bildunterzeile: Philip Rünz hat sich mit einer Kleinen Anfrage an den Baudezernenten gewandt und wirbt für mehr Transparenz zur geplanten Neugestaltung des Moselradwegs in Moselweiß.