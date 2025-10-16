Wegen einer Demonstration im Stadtgebiet Koblenz kann es am Samstag, dem 18.10.2025, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr, auf allen Linien der koveb im Bereich „Bf.Mitte/Löhr-Center“ bis „Zentralplatz/Forum“ zu Behinderungen kommen.

Betroffen sind insbesondere folgende Straßen/Plätze: ausgehend vom Deutschen Eck über das Peter-Altmeier-Ufer, Kornpfortstraße, Entenpfuhl, Am Plan, Altengraben, An der Moselbrücke, Am Wöllershof, Hohenfelder Straße, Löhrrondell, Schlossstraße, Neustadt, Stresemannstraße, Konrad-Adenauer-Ufer zurück zum Deutschen Eck.