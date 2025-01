Da die gewohnte Stelle „Am Kieselborn“ für die mobile Schadstoff- und Elektrokleinteile- Sammlung im Stadtteil Lay derzeit wegen Bauarbeiten nicht anfahrbar ist, findet die nächste Sammlung am Samstag, 8. Februar auf dem Ausweichplatz „Am Kirmesplatz“ statt. Für einen ordnungsgemäßen Ablauf wird der Platz im Vorfeld der Sammlung und am Sammeltag abgesperrt sein.

Die Freiwillige Feuerwehr Lay kümmert sich darum, dass am Sammeltag der Ausweichplatz von den Sammelfahrzeugen anfahrbar ist. Die Bürgerinnen und Bürger von Lay werden gebeten, ihre Fahrzeuge im Vorfeld und am Sammeltag anderweitig zu parken und so die wichtige Sammlung von Schadstoffen und Elektro-Kleingeräten zu unterstützen.