Module mit Sprühnebel-System sorgen für Abkühlung im Hochsommer

Noch vor wenigen Wochen hatte eine Hitzewelle fast ganz Deutschland fest im Griff. Auch in der Deichstadt stiegen die Thermometer in schwindelerregende Höhen und zeigten Spitzenwerte von bis zu 38 Grad Celsius an. Besonders in der dicht bebauten Innenstadt, in der es nur wenig kühlendes Grün gibt, ließ es sich kaum aushalten. Die Stadt an die Folgen des Klimawandels anzupassen und sie dabei lebenswerter und nachhaltiger zu machen, ist in Neuwied die Aufgabe von Klimaanpassungsmanager Daniel Ragonese. Da es in stark verdichteten urbanen Räumen oft nicht möglich ist, mehr Grün zu pflanzen, sind hierbei neue und innovative Lösungen gefragt. Wie solche Lösungen aussehen können, kann man neuerdings auf dem Neuwieder Marktplatz sehen: Hier wurden vier mobile vertikale Gärten installiert, die für Erfrischung und mehr Biodiversität in der Stadt sorgen sollen.

Bis zu 12 Grad Abkühlung an heißen Sommertagen

Der Clou an der neuen Innenstadtbegrünung: Die Gärten des Start-Up-Unternehmens „MobiGa“ aus Neustadt an der Weinstraße verfügen über ein Hochdrucksprühnebel-System. Über Düsen, die oberhalb der Sitzbänke angebracht sind, kann feiner Sprühnebel abgegeben werden, der die Umgebungstemperatur an heißen Tagen um bis zu zwölf Grad senken kann – und das bei einem Wasserverbrauch von nur zwei bis drei Litern pro Stunde. „Mobile vertikale Gärten – gerade in Kombination mit Hochdrucknebel – sind eine einfache Möglichkeit, versiegelte Flächen aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität zu verbessern“, erklärt Daniel Ragonese. „Die Kombination von Verschattung und Abkühlung durch den Sprühnebel kann den Körper an heißen Tagen erheblich entlasten.“

Damit nicht unnötig Wasser verschwendet wird, ist das Sprühnebel-System nicht im Dauerbetrieb. Wer sich eine abkühlende Nebeldusche wünscht, kann einfach den Senor berühren – daraufhin werden für etwa eine Minute die Düsen aktiviert. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie einen minimalen Wartungs- und Pflegebedarf haben. Dank eines integrierten Tanks wird Regenwasser gesammelt und zur Bewässerung verwendet. Die „MobiGa“-Systeme wurden von 2018 bis 2022 in Kooperation mit der Technischen Hochschule Bingen entwickelt und sind inzwischen bereits in zahlreichen Städten in Deutschland und der Schweiz zum Einsatz gekommen. In Neuwied sollen die vier mobilen Gärten zunächst drei Monate auf dem Marktplatz stehen. Sollte es in diesem Sommer also noch einmal so richtig heiß werden, kann hier ab sofort Abkühlung gefunden werden.

Die neuen mobilen Gärten auf dem Marktplatz werden aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) bezuschusst. Für Fragen zu den mobilen Gärten steht der städtische Klimaanpassungsmanager Daniel Ragonese telefonisch unter 02631/802 144 oder per E-Mail an dragonese@stadt-neuwied.de zur Verfügung.