Vier neue Praxen machen provisorisches Angebot überflüssig

Als im Herbst des vergangenen Jahres die MVZ Galeria Med GmbH überraschend Insolvenz anmelden musste, hatte das direkte Auswirkungen für viele Neuwiederinnen und Neuwieder. Zwei hausärztliche Praxen – eine in der Innenstadt und eine in Heimbach-Weis – wurden kurzfristig geschlossen. Die Patientinnen und Patienten mussten sich nach einer neuen Praxis umsehen. Für schnelle Abhilfe sorgte die Mobile Arztpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung RLP, die ab dem 9. Oktober eine vorübergehende Praxis an der städtischen Volkshochschule, Heddesdorfer Straße 33, eingerichtet hatte und dort seitdem immer donnerstags Patienten behandelte.

Jetzt ist die mobile Übergangslösung weitergezogen, denn die hausärztliche Versorgungslage in der Deichstadt hat sich zuletzt spürbar entspannt. In beide ehemaligen „Galeria Med“-Standorte sind inzwischen neue Hausarztpraxen eingezogen. Zudem eröffnete im Dezember eine neue Praxis in der Langendorfer Straße, eine weitere behandelt ab Mitte Januar Patienten in der Marktstraße.