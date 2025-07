Zwei Wochenenden voller Lebensfreude inmitten historischer Kulisse vom 26. bis 29. September und vom 3. bis 5. Oktober 2025 – Große Weinprobe am 2. Oktober

Boppard lädt auch in diesem Jahr wieder zum beliebten Mittelrhein Weinfest ein – einem der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Region. Inmitten der malerischen Altstadt, zwischen historischen Fachwerkhäusern und der imposanten Kulisse des Rheinufers, erwartet Besucherinnen und Besucher an zwei Festwochenenden ein abwechslungsreiches Programm mit kulinarischen Spezialitäten, erlesenen Weinen und stimmungsvoller Live-Musik.

Highlights des Weinfests:

Festumzug mit Weinmajestäten & Musik (Samstag, 27.09. um 16:30 Uhr)

mit Weinmajestäten & Musik (Samstag, 27.09. um 16:30 Uhr) Feuerwerk am Rheinufer (jeweils Samstag, 21:15 Uhr)

(jeweils Samstag, 21:15 Uhr) Geführte Wanderung zum Rieslingbrunch (jeweils Samstag, 10:30 Uhr)

(jeweils Samstag, 10:30 Uhr) Geführte Weinwanderung zur Mandelsteinhütte (jeweils Samstag, 14 Uhr)

(jeweils Samstag, 14 Uhr) Große Bopparder Weinprobe im Rheinhotel Bellevue (Donnerstag, 2.10. um 18 Uhr)

Neben den edlen Tropfen aus dem Bopparder Hamm und dem Mittelrheintal dürfen sich Gäste auf kulinarische Genüsse, Live-Bands, Blasorchester und stimmungsvolle DJ-Sets freuen. Ob Frühschoppen am Sonntag, Partynacht am Freitag oder gemütlicher Abend mit regionalen Spezialitäten – hier kommt jeder auf seine Kosten. Das Fest beginnt am Freitag, 26.09. um 16 Uhr mit der Eröffnung der Weinstände und einem musikalischen Auftakt des Mittelrheinischen Jugendblasorchesters Bad Salzig, gefolgt von einer SWR3-Party mit DJ Bene.

Das vollständige Festprogramm zum Nachlesen finden Sie im Flyer unter: https://www.boppard-tourismus.de/media/download/ti_flyer_mittelrhein-weinfest_boppard_250523_ansicht.pdf

Geführte Weinwanderungen – Weinerlebnis mit Ausblick

Die beliebten Wanderungen zum Rieslingbrunch (Start: 10:30 Uhr, Dauer: ca. 3–4 Std., 48,50 Euro) sowie die Weinwanderung zur Mandelsteinhütte (Start: 14:00 Uhr, Dauer: ca. 3 Std., 30,90 Euro) bieten herrliche Ausblicke über den Bopparder Hamm, spannende Einblicke in den Weinbau und regionale Genussmomente. Treffpunkt ist jeweils das Alte Rathaus am Marktplatz. Tickets sind über die Tourist Information Boppard oder www.ticket-regional.de erhältlich.

Große Bopparder Weinprobe – Ein Abend für Genießer

Am Donnerstag, den 2. Oktober, lädt das Bellevue Rheinhotel zur feierlichen Großen Bopparder Weinprobe ein. Ab 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr) erwarten Sie zehn exklusive Weine, begleitet von einem raffinierten Flying Dinner. Die ehemalige deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich moderiert diesen einzigartigen Abend. Tickets sind zum Preis von 90 Euro bei der Tourist Information erhältlich.

Eintritt frei – Anreise empfohlen mit Bus & Bahn

Der Eintritt zum Mittelrhein Weinfest ist an allen Tagen frei. Gäste werden gebeten, öffentliche Verkehrsmittel für die An- und Abreise zu nutzen. Für Übernachtungsgäste ist der regionale ÖPNV mit der Gästekarte kostenfrei.

Der Fährbetrieb zwischen Boppard und Filsen verlängert an den Weinfestsamstagen seine Betriebszeiten: Zwischen 19 und 0 Uhr (letzte Abfahrt) fährt die Fähre stündlich zur vollen Stunde ab Boppard.

Veranstalter:

Stadt Boppard

E-Mail: tourist@boppard.de

www.facebook.com/WeinfestBoppard

#weinfestboppard

Dank an unsere Unterstützer:

Feuerwerk-Sponsoren: Weingut Rolf Bach, Weingut Toni Lorenz, Weingut Walter Perll, Ehepaar Kirchgässer

Unterstützt von: westenergie, Kreissparkasse Rhein-Hunsrück, Rhenser Mineralbrunnen GmbH

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – zum Genießen, Wandern und Feiern im Herzen des Mittelrheins!