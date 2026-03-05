Anlässlich des diesjährigen Weltfrauentags lädt das Mittelrhein-Museum am Sonntag, 8. März um 15:00 Uhr zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Soroptimist International Koblenz/Rhein und dem Zonta Club Koblenz ein. Den Rahmen bietet die Kabinettausstellung „Traum vom Malen. Bertha Falckenberg (1867 – 1951)“. Nach der Begrüßung durch Peter Paul Pisters, Mittelrhein-Museum, zeichnet der Zonta Club Koblenz eine junge Frau mit dem YWLA Award, Young Women in Leadership Award, aus und würdigt damit ihr ehrenamtliches Engagement. Musikalisch begleitet wird die Preisverleihung von der Nachwuchsmusikerin Loreley Lerui Yuan, die die Musikschule Koblenz besucht und als Violinistin u. a. im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz spielt. Im Anschluss stellt der Club Soroptimist International Koblenz/Rhein sein vielfältiges soziales Wirken in der Region vor. Danach führt Peter Paul Pisters durch die aktuelle Kabinettschau und gewährt Einblick in das Leben und Schaffen der Künstlerin Bertha Falckenberg am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach der Veranstaltung sind alle Teilnehmenden zu einem Umtrunk eingeladen, der vom Weingut Matthias Knebel zur Verfügung gestellt wird.

Zum Anlass des Weltfrauentages 2026 sind Museumseintritt und Teilnahme an der Veranstaltung kostenfrei.

Bild: Bertha Falckenberg l Selbstportrait im roten Kleid und mit Malerutensilien l 1887 l Bildrecht und Repro: Mittelrhein-Museum