Auch im August wird die Sonderschau „Too beautiful!“. Der englische Blick auf den Rhein“ des Mittelrhein-Museums von einem attraktiven Programm begleitet. So findet am Sonntag, 17. August, um 15 Uhr eine öffentliche Führung mit Peter Paul Pisters statt. Die Kosten hierfür betragen 3,- € / erm. 2,- € zzgl. Museumseintritt. Eine besondere Gelegenheit, die umfangreiche Überblickausstellung englischer Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts kennenzulernen, bietet sich mit der Veranstaltung „Kunst und Literatur“, die am Donnerstag, 21. August, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Koblenz stattfindet. Diese startet um 17 Uhr mit einem Ausstellungsrundgang im Mittelrhein-Museum. Anschließend liest um 18 Uhr Stephan Schäfer in der Stadtbibliothek Koblenz aus dem Werk „Die Kickleburys am Rhein“ des britischen Autors William M. Thackeray. Tickets können an der Abendkasse im Mittelrhein-Museum für 10,- € (Gesamtkosten) erworben werden.