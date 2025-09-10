Facettenreiche Stimmen sorgen für Standing Ovations

Lahnstein. Vor ausverkauftem Haus präsentierte das Ensemble Femmes Vokal am Samstagabend des 06. Septembers im Theater Lahnstein ein Konzert, das Publikum und Musiker gleichermaßen beflügelte. Bereits nach wenigen Minuten sprang der Funke über: Immer wieder erhoben sich Besucherinnen und Besucher von ihren Sitzen, tanzten im Saal des Nassau-Sporkenburger Hofs und ließen sich von der Energie der Sängerinnen mitreißen.

Seit 14 Jahren stehen Britta Schreiner, Simone Schmidt und Sonja Pelz gemeinsam auf der Bühne – und ihre Erfahrung war in jedem Ton spürbar. Mit facettenreichen Stimmen und perfekt aufeinander abgestimmtem Zusammenspiel setzten sie eigene Akzente zwischen Pop, Rock und Jazz. Unterstützt von Dirk Peter Kölsch am Schlagzeug, Christian Kussmann am Bass sowie Peter Dümmler und Christoph Streit an den Gitarren entstand ein Klangbild, das mühelos zwischen leisen, nachdenklichen Momenten und kraftvollen Ausbrüchen wechselte.

Inhaltlich schlugen die Lieder einen weiten Bogen – von klassischen Beziehungsgeschichten bis hin zu augenzwinkernden Betrachtungen über die Liebe zum Hund. Für besondere Begeisterung sorgten auch die ungewöhnlichen Arrangements weltbekannter Hits. So verliehen sie etwa Michael Jacksons „Black Or White“ und Britney Spears „Toxic“ eine ganz neue Färbung.

Das Publikum feierte die Band mit stehenden Ovationen und erbat sich gleich zwei Zugaben. Am Ende stand fest: Femmes Vokal haben nicht nur ein Konzert gegeben, sondern einen Abend geschaffen, der in Erinnerung bleibt – voller Energie, Gefühl und musikalischer Raffinesse.

Das weitere Programm der neuen Spielzeit kann unter www.theaterlahnstein.de eingesehen werden.

Bildunterzeile

Die drei „Femmes Vokal“ (v.l.) Simone Schmidt, Britta Schreiner und Sonja Pelz begeisterten mit ihren Musikern Thomas Schmittinger (E-Gitarre), Dirk Peter Kölsch (Schlagzeug), Christian Kussmann (Bass) und Christoph Streit (Rhythmusgitarre) im ausverkauften Theater Lahnstein mit überraschenden Arrangements und mitreißender Bühnenenergie. (Foto: Sandra Bettendorf)