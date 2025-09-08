Bürgergemeinschaft „Pro Heimbach-Weis“ lädt am 20. September zum Welterbe-Jubiläum ein

Heimbach-Weis steht bald ganz im Zeichen der Römer: Die Bürgergemeinschaft „Pro Heimbach-Weis“ lädt am Samstag, 20. September, zu einem Römer-Nachmittag am Wachtposten 1/43 ein. Anlass ist das Jubiläum 20 Jahre UNESCO-Welterbe Obergermanisch-Raetischer Limes, das in diesem Jahr gefeiert wird.

Die Veranstaltung beginnt um 13:30 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein:

14:00 Uhr – Begrüßung am Wachtposten 1/43

14:30 bis 17:30 Uhr – Römische Mitmach-Stationen

Spiele & Sport der Antike

Handwerk & Alltag der Römer

Einblicke in die römische Küche

Militärisches Leben am Limes

18:00 bis 20:00 Uhr – Abendliche Fackelwanderung zum Limes-Turm Oberbieber (WP 1/37)

21:00 Uhr – Ende der Veranstaltung

„Der Limes ist ein einzigartiges Zeugnis römischer Geschichte und prägt bis heute unsere Region. Mit dem Römer-Nachmittag wollen wir Geschichte erlebbar machen und gleichzeitig das Jubiläum 20 Jahre UNESCO-Welterbe würdigen“, betont die Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis als Ausrichter.

Auch die Stadt Neuwied unterstützt die Initiative: „Der Limes ist ein Schatz unserer Geschichte, den wir lebendig vermitteln wollen – und das gelingt in Heimbach-Weis auf eindrucksvolle Weise“, sagt Oberbürgermeister Jan Einig. Das Amt für Stadtmarketing ist daher gern als Kooperationspartner beteiligt.

Damit die Anreise für alle Gäste bequem gelingt, steht ein kostenloser Shuttle-Service bereit. Ein Kleinbus pendelt regelmäßig zwischen dem Zoo-Parkplatz in Neuwied und dem Veranstaltungsort WP 1/43, die Intervalle passen sich dem Besucherandrang an.

Die Bürgergemeinschaft Pro Heimbach-Weis, unterstützt vom Amt für Stadtmarketing der Stadt Neuwied, dem Naturpark Rhein-Westerwald, der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) sowie der Initiative Welterbe Limes, lädt alle Interessierten herzlich zu einem besonderen Tag am Limes ein.