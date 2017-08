Mitfahrerbänke installiert

Die neu installierten Mitfahrerbänke wurden kürzlich ihrer Bestimmung übergeben. Eine Bank befindet sich in Arzheim, Am Spillesje, die andere Bank an der Einfahrt zum Einkaufszentrum auf dem Asterstein. Die Sparkasse Koblenz spendierte die beiden Bänke, von der Stadt Koblenz wurden die Fundamente hergestellt und der Dorfverschönerungsverein „Arzheimer für Arzheim“ stellte die Hinweisschilder zur Verfügung.

Über die neue Bank in Arzheim freuen sich: vordere Reihe v.l.: Martina von Berg, Christa Brett (Initiatorin der Aktion), Baudezernent Bert Flöck, hintere Reihe: Heribert Heinrich, Josef Kraemer (Ortsvorsteher), Christiane Heinrich-Lotz, Steffi Bräutigam und Frank Castor (beide Sparkasse Koblenz)

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 30.08.2017