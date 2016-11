Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Koblenz mit Hochschulpreis ausgezeichnet

Im Historischen Rathaussaal fand die Verleihung des Koblenzer Hochschulpreises durch den Förderkreis Wirtschaft und Wissenschaft in der Hochschulregion Koblenz e.V. statt. Hierbei wurden acht Preisträgerinnen und Preisträger geehrt. Unter ihnen befand sich mit Fiona Ledwinka auch eine Mitarbeiterin der Stadtverwaltung Koblenz, die in diesem Sommer ihre Ausbildung im 3. Einstiegsamt an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz erfolgreich beendet hat. Fiona Ledwinka erhielt den Hochschulpreis für ihre Bachelorarbeit zum Thema „Die Staatsangehörigkeit auf Zeit – Kritische Auseinandersetzung mit dem Optionsverfahren“. Zu den ersten Gratulanten nach der Preisverleihung gehörten Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, sowie der Ausbildungsbeauftragte der Stadtverwaltung Koblenz, Marco Karbach.

Freuen sich mit Hochschulpreisträgerin Fiona Ledwinka (m.): Oberbürgermeister Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig (r.) und Marco Karbach (l.), Ausbildungsbeauftragter der Stadtverwaltung Koblenz.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 21.11.2016