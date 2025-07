Selbstbehauptungs-Kurs stärkt Frauen in Neuwied

Wie setze ich klare Grenzen? Wie verhalte ich mich in Gefahrensituationen? Und wie kann ich selbstbewusst auftreten? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigte sich das Selbstbehauptungsseminar „Mit mir nicht!“ in Neuwied. 14 engagierte Frauen nutzten das kostenfreie Angebot, um in einem vierstündigen Workshop praxisnahe Strategien zur Gewaltprävention und zum selbstbewussten Auftreten zu erlernen.

Armin Denecke, ehemaliger Bundespolizist, leitete das Seminar. Gemeinsam mit seiner Frau gibt er seit vielen Jahren Kurse zu Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Selbstverteidigung. Im Fokus des Workshops standen die eigene Körpersprache, Kommunikationstechniken und Verhaltensstrategien in Bedrohungssituationen. Auch gesellschaftlich relevante Themen wie Alltagssexismus, Diskriminierung oder der Umgang mit Vorurteilen – etwa beim Tragen eines Kopftuchs – fanden Raum. In praktischen Übungen erprobten die Teilnehmerinnen, wie sie mit Haltung, Stimme und Präsenz Grenzen setzen können – ohne dabei die anderer zu verletzen. Zudem vermittelte der Kurs wichtige rechtliche Grundlagen zum Thema Notwehr.

„Das Seminar war ein voller Erfolg – nicht nur informativ, sondern vor allem empowernd“, berichtet Birgit Bayer, Frauenbeauftragte der Stadt Neuwied. „Viele Teilnehmerinnen haben sich am Ende eine Fortsetzung gewünscht – denn vier Stunden reichen bei diesen wichtigen Themen oft nicht aus.“

„Mit mir nicht!“ ist ein kostenloses Angebot im Rahmen der Initiative „Familienheld*Innen vor Ort – Fit for Family“ der Frauenbeauftragten der Stadt Neuwied, der Beauftragten für Chancengleichheit des Neuwieder Jobcenters sowie der Volkshochschule und des Mehrgenerationenhauses.