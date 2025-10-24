Künstliche Intelligenz (KI) hält zunehmend Einzug in viele Lebensbereiche – auch im Bewerbungsprozess kann sie eine wertvolle Unterstützung sein. Wie sich KI gezielt und sinnvoll einsetzen lässt, erfahren interessierte Frauen in einem Workshop der KreisVolkshochschule Neuwied.

In dieser praxisorientierten Veranstaltung lernen die Teilnehmerinnen, wie individuelle und aussagekräftige Bewerbungsunterlagen erstellt werden können und wie KI-Tools dabei helfen, Lebenslauf und Anschreiben professionell zu gestalten. Darüber hinaus werden Bewerbungsgespräche mithilfe von KI-gestütztem Interviewtraining geübt.

Der Workshop bietet Raum für Reflexion und Austausch: Themen wie der selbstbewusste Umgang mit biografischen Besonderheiten – etwa Familienzeiten oder Pflegeverantwortung – stehen ebenso im Mittelpunkt wie die Stärkung des eigenen Auftritts und Selbstvertrauens. Das Angebot richtet sich insbesondere an Frauen, die nach einer beruflichen Pause, zum Beispiel durch Elternzeit, wieder in das Berufsleben einsteigen möchten oder eine berufliche Neuorientierung anstreben.

Der Workshop findet am Samstag, 29.11.2025, von 10:00 bis 15:00 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Linz am Rhein statt. Kostenfrei dank Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz zur Gleichstellung.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/l501-25-2