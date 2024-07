Erweitertes Fahrtangebot der koveb

Ganz ohne Stress und Parkplatzsuche „Rhein in Flammen“ in Koblenz genießen: Das ermöglicht die koveb mit ihrem erweiterten Busangebot. Ab 21:00 Uhr werden mehr Busse auf den regulären Linien eingesetzt. Zusätzlich wird es mehr Nachtbusse geben, die die Besucher nach dem Event wieder sicher zurückbringen. Im Auftrag der Koblenz-Touristik wird darüber hinaus ein Shuttle-Service von den P+R-Parkplätzen eingerichtet, der kostenfrei genutzt werden kann.

P+R Angebot zwischen 17:00 Uhr und 2:00 Uhr

Wer mit dem Auto anreist, kann das P+R Angebot nutzen. Die entsprechenden Parkplätze sind mit einem roten Punkt auf den Verkehrsschildern gekennzeichnet. Ab hier verkehren Pendelbussen ins Koblenzer Zentrum.

Die Busse fahren von 17:00 Uhr bis 2:00 Uhr circa alle 15 Minuten zum Koblenzer Zentrum und zurück. Die Fahrt mit den P+R-Bussen ist kostenlos.

Route 1: P1 – P2 – P3 – P4 – Bf Stadtmitte/Löhr-Center und zurück

P1: Winninger Straße (Metternich)

P2: Kurt-Schumacher-Brücke (Moselweiß)

P3: Peter-Klöckner-Straße (Rauental)

P4: Ludwig-Erhard-Straße (Rauental)

Bf Stadtmitte/Löhr-Center (Steig B)

Route 2: P5 – Christuskirche und zurück

P5: Hochschule Karthause, B 327

Christuskirche (Fahrtrichtung Zentralplatz)

Route 3: CGM-Arena zum Stadttheater (Bussteig A)

Von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr alle 30 Minuten

Rückfahrt ab 23:30 Uhr nach Bedarf

koveb-Linienbusse für die Anreise

Es gilt der Samstagsfahrplan mit verstärktem Wageneinsatz ab 21:00 Uhr. Auf allen Linien (Ausnahme: Linie 4/14) gibt es einen 30-Minuten-Takt bis ca. 23:00 Uhr mit Ankunft im Koblenzer Zentrum.

koveb-Nachtbusse für die Rückfahrt

An Rhein in Flammen bietet die koveb zusätzliche Nachtfahrten an. Die Abfahrt erfolgt ab Zentralplatz/Forum in die jeweiligen Stadtteile:

23.30 Uhr

23:45* Uhr

00:00* Uhr

00:30 Uhr

01:00* Uhr

01:30 Uhr

2:00* Uhr

2:30 Uhr

03:00* Uhr

03:30 Uhr

* Zusatzfahrten Rhein in Flammen

N2 Richtung KO-Zentrum – Goldgrube – Karthause: Bussteig D (Görgenstraße)

N3 Richtung KO-Zentrum – Lützel – Metternich – Güls – Rauental: Bussteig A (Görgenstraße)

N5 Richtung KO-Zentrum – Pfaffendorf – Horchheim – Asterstein: Bussteig E (Görgenstraße)

N6 Richtung KO-Zentrum – Rauental – Moselweiß: Bussteig K (Pfuhlgasse)

N7 Richtung KO-Zentrum – Lützel – Neuendorf – Wallersheim – Kesselheim: Bussteig A (Görgenstraße)

Linie 8 Richtung KO-Zentrum – Ehrenbreitstein – Vallendar – Bendorf – Sayn: Bussteig G (Clemensstraße)

N9 Richtung KO-Zentrum – Ehrenbreitstein – Arzheim – Arenberg – Immendorf: Bussteig G (Clemensstraße)

Sonderfahrzeiten Festungsaufzug Ehrenbreitstein

· 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr: regulärer Fahrbetrieb

· 18:00 Uhr – 0:00 Uhr: Einstellung des Fahrbetriebs (Sperrung wg. Feuerwerk)

Bitte beachten Sie: Letzte Talfahrt ab Festung um 18.30 Uhr

· 0:00 Uhr – 03:00 Uhr: verlängerter Fahrbetrieb