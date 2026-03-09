Am Abend des 08.03.2026 wurde die Integrierte Leitstelle Koblenz gegen 19.06 Uhr über einen Einschlag eines unbekannten Objektes in der Ortslage Koblenz Güls informiert. Vor Ort konnte in einem Wohnhaus ein ca. Fußball großes Loch im Dach festgestellt werden. Auf dem Boden befanden sich Gesteinsbrocken und Sand/Staub. Die Anwesenden Personen in dem Haus blieben unverletzt, da Sie sich zum Zeitpunkt des Einschlags in einem anderen Raum des Hauses befanden. Im Verlauf des Einsatzes konnte über das LfBK die Meldung eines Meteroitenüberflug bestätigt werden. Seitens der Feuerwehr wurden Messungen durchgeführt, um eine Gefährdung durch Chemische bzw, Radioaktive Gefahren auszuschließen.

Die Messungen verliefen negativ. Die Maßnahmen der Feuerwehr sind an der Einsatzstelle beendet. Es waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Koblenz im Einsatz.