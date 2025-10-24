Im Rahmen des Projekts „Mehr als nur Grün“ läuft auch in diesem Herbst eine Online-Vortragsreihe. Die kostenfreien Vorträge werden vom Landkreis Mayen-Koblenz, der Stadt Koblenz in Kooperation mit BEN-Mittelrhein e.V. organisiert und von regionalen und überregionalen ReferentInnen gehalten.

Immer donnerstags um 18 Uhr finden die Vorträge statt. Es geht nicht nur um die Arten- und Insektenvielfalt im Allgemeinen, sondern auch um die Pflege bzw. Bewirtschaftung des eigenen Gartens für den Erhalt dieser. Damit können Sie Ihr neu gewonnenes Wissen und Tipps der ExpertInnen direkt selbst im eigenen Garten umsetzen.

Folgende Termine und Themen stehen noch aus:

23. Oktober 2025: „Do it yourself der Pflanzenvermehrung“

30. Oktober 2025: „Invasive Neophyten – Pflanzen aus fernem Lande“

06. November 2025: „Kleine Sträucher für kleine Gärten“

13. November 2025: „Nachtfalter – Schmetterlinge der Nacht“

Unter www.ben-mittelrhein.de/veranstaltungen erfahren Sie mehr zu den Inhalten der Vorträge und können sich für die Teilnahme an den Vorträgen registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine E-Mail mit Anmelde-Link, mit dem Sie sich am Veranstaltungstag ab 17.30 Uhr anmelden können.