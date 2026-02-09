Mehr als 100 Gäste kamen in die Stadthalle Ransbach-Baumbach, um mit Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, und Caroline Albert-Woll, Landtagskandidatin für den Wahlkreis Montabaur, im Rahmen der „Alexander Schweitzer Tour“ ins Gespräch zu kommen. Der Stopp war der zweite von insgesamt 40 Tour-Terminen in ganz Rheinland-Pfalz.

„Gemeinsam mit der SPD Rheinland-Pfalz setze ich mich dafür ein, dass wir unser Bundesland Rheinland-Pfalz weiterhin sozial, gerecht und zukunftsorientiert gestalten. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht und werden diesen Kurs mit den richtigen Schwerpunkten weitergehen – von einer gerechten Bildungspolitik und die Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes Rheinland-Pfalz, bis hin zur Entlastung unserer Kommunen. Unsere Politik stärkt die Menschen. Mit Ihnen gemeinsam möchte ich die besten Ideen für unser Land umsetzen“, betonte Alexander Schweitzer in seiner Rede.

„Ich freue mich sehr über das große Interesse und die vielen Menschen, die heute in die Stadthalle Ransbach-Baumbach gekommen sind. Dieser Zuspruch motiviert mich, bis zur Landtagswahl am 22. März weiter um Unterstützung zu werben, um mich künftig mit ganzer Kraft für den Wahlkreis Montabaur im Landtag in Mainz einzusetzen“, sagte Caroline Albert-Woll zum Abschluss der Veranstaltung.

Im Anschluss an den offiziellen Teil nutzten die Gäste die Gelegenheit für Gespräche mit Alexander Schweitzer und Caroline Albert-Woll. Ebenfalls vor Ort waren Hendrik Hering, Mitglied des Landtags, Renee Perpeet, Innungsobermeister des Maler- und Lackiererhandwerks im Westerwaldkreis, und Stefanie Krones, Caritasdirektorin des Caritasverbandes Rhein-Lahn e. V.

Hintergrundinformationen zur Tour

Bis zur Landtagswahl am 22. März 2026 wird unser Spitzenkandidat Alexander Schweitzer, Ministerpräsident, im Rahmen der „Alexander Schweitzer Tour“ im ganzen Land an insgesamt 40 Orten unterwegs sein. Gemeinsam mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten wird er mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und seinen Plan für die Zukunft von Rheinland-Pfalz vorstellen.