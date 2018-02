Mathelust statt Mathefrust mit der vhs- Rechnen und Grundlagen der Mathematik

Mathematik gilt als sehr unbeliebtes Schulfach und viele fürchten sich vor Fragestellungen, die mit dem Rechnen zu tun haben. Das muss nicht sein! Wollen Sie sich endlich einmal unbeschwert im “Reich der Zahlen” bewegen? Wollen Sie (wieder) wissen, wie man rechnet, z. B. mit negativen Zahlen? Wollen Sie wissen, was Bruchzahlen bedeuten, wie man Prozente und Zinsen, Flächen und Umfang von Figuren richtig berechnet? Dann ist dieser Kurs an der vhs der richtige für Sie!

Mit den Grundlagen des Rechnens können Sie sich unter Anleitung eines erfahrenen Dozenten in einer kleinen Lerngruppe auseinandersetzen, wiederholen und üben. Unser Ziel ist: Stärkung Ihrer Selbstständigkeit und Ihres Selbstvertrauens im Rechnen – im Alltag und im Beruf.

Beginn: Mi., 28.02.2018 von 17:30 – 19:00 Uhr

Anmeldungen und weitere Informationen bitte unter www.vhs-koblenz.de oder (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 20.02.2018