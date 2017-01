Matcha-Tee – Das grüne Wunder (inkl. Teeproben)

Matcha-Tee ist japanischer, hochwertiger Grüntee, der pulverisiert ist und daher einen hohen Grad an gesundheitlicher Unterstützung bietet. An diesem Abend lernen Sie die Herkunft, Herstellung und Zubereitung des japanischen Matcha-Tees kennen. Den Abend rundet eine Verkostung mit vielen Erläuterungen zu den überaus positiven, gesundheitlichen Auswirkungen ab.

Wann/Wo: Do., 02.02.2017, 20:00-21:00 Uhr, vhs der Stadt Koblenz, Hoevelstr. 6, 56073 Koblenz

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter 0261 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 10.01.2017