Martinsumzüge / Martinsfeuer im Koblenzer Stadtgebiet

Stand: 14.10.2016

Arenberg

Martinsumzug: 12.11.2016, ab ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Arenberg

Wegstrecke: Urbarer Straße – Pfarrer-Kraus-Straße – Silberstraße – Falkenweg – Hannarschweg -hier Abbrennen eines Martinsfeuers-

Asterstein

Martinsumzug: 12.11.2016, 18.00 Uhr

Aufstellort: Goebensiedlung//Grenzstraße

Wegstrecke: Goebensiedlung – Grenzstraße – Auf dem Sande – Lindenallee – Lehrhohl – Fritz-von-Unruh-Straße – Herm.-Dienz-Straße – Hanns-Maria-Lux-Straße – Fritz- von Unruh-Straße – Lehrhohl – Sophie-von-La-Roche-Straße – Anton-Gabele-Straße – Grenzstraße – Goebensiedlung

Abbrennen des Martinsfeuers: 12.11.2016, ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Goebensiedlung–Kirmeswiese

Bubenheim

Martinsumzug: 04.11.2016, ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Im Schildchen

Wegstrecke: Im Schildchen – Weißenthurmer Straße – St.-Maternus-Straße –

hier Abbrennen des Martinsfeuers

danach zurück St. Maternus-Straße – Weißenthurmer Straße – Im Schildchen

Ehrenbreitstein

Martinsumzug: 08.11.2016 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Kapuzinerplatz

Wegstrecke: Kapuzinerstraße – Friedrich-Wilhelm-Straße – Helfensteinstraße – Steilsgasse – Lielsgasse – Am Markt – Kapuzinerstraße – Humboldtstraße – Kolonnenweg – Im Teichert – Kapuzinerplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 08.11.2016, ab 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Grundstück des Deutschen Alpenvereins, Kolonnenweg 7

Güls

Martinsumzug: 10.11.2016 ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Festplatz Gulisastraße

Wegstrecke: Gulisastraße – Teichstraße – Planstraße – Auf dem Heyerberg

Abbrennen des Martinsfeuers: 10.11.2016, ab 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Alter Sportplatz Heyerberg

Immendorf

Martinsumzug: 12.11.2016 ab ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Cherubine-Willimann-Weg

Wegstrecke: Cherubine-Willimann-Weg – Ringstraße – Reuschweg -hier Abbrennen eines Martinsfeuers-

Karthause

Martinsumzug: 11.11.2016, 18.00 Uhr

Aufstellort: Am Flugfeld / Höhe Rostocker Straße – Naumburger Straße

Wegstrecke: Am Flugfeld (Höhe Rostocker Straße ) – Zeisigstraße – Zeppelinstraße – Drosselgang – Am Falkenhorst – Finkenherd – Schulhof Grundschule Am Löwentor

Abbrennen des Martinsfeuers: 11.11.2016, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Schulhof der Grundschule „Am Löwentor“

Lay

Martinsumzug: 05.11.2016 ab 17.00 Uhr

Aufstellort: Kirmesplatz

Wegstrecke: Kirmesplatz – Hirtenstraße – Marienstätter Straße – Lückenstraße – St.-Martin-Straße – Kaufunger Straße – Maistraße – Hirtenstraße – Kirmesplatz

Abbrennen des Martinsfeuers: 05.11.2016, ab 17.45 Uhr

Veranstaltungsort: Kirmesplatz

Lützel

Martinsumzug: 09.11.2016, ca. 17.30 Uhr

Aufstellort: Friedhof Bodelschwingh

Wegstrecke: Bodelschwinghstraße – Mayener Straße – An der Ringmauer – Maria-Hilf-Straße – Mayener Straße – Neuendorfer Straße –Schartwiesenweg

Abbrennen des Martinsfeuers: 09.11.2016, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Schartwiesenweg – in Höhe Grünfläche Sportplatz

Metternich (Oberdorf)

Martinsumzug: 11.11.2016 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Schulhof der Grundschule Metternich, Raiffeisenstraße 6

Wegstrecke: Raiffeisenstraße – Trierer Straße – Oberdorfstraße – Pfaffengasse – Weingasse – Kemmertstraße – Trierer Straße – Weidtmannstraße – Isenburgstraße – Raiffeisenstraße – Im Eulenhorst über den Spielplatz zum Schulgelände

Abbrennen des Martinsfeuers: 11.11.2016, ab ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Gelände der Grundschule Metternich Oberdorf (Aschenbahn)

Moselweiß

Martinsumzug: 04.11.2016, ca. 18.15 Uhr

Aufstellort: Ferdinand-Sauerbruch-Straße / Ecke Bäckerei Hoefer

Wegstrecke: Ferdinand-Sauerbruch-Straße – Koblenzer Straße – mit Zwischenstopp an der Kinderklinik – Gülser Straße – Burgweg – Nahlkammer – Bahnhofsweg – Kirmesplatz Moselweiß / Ecke Schulstraße

Abbrennen des Martinsfeuers: 04.11.2016, ca. 19.15 Uhr

Veranstaltungsort: Kirmesplatz / Ecke Schulgasse

Niederberg

Martinsumzug: 06.11.2016, 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Niederberger Höhe

Wegstrecke: Ab Grundschule zur Friesenstraße – Überquerung der Friesenstraße zur Niederberger Höhe (an Anwesen 5 und 3 vorbei) entlang der Fritsch-Kaserne bis zur Johannes-Casel-Straße – Friesenstraße bis L 127; auf L 127 bis Arenberger Straße weiter auf der Arenberger Straße bis Eselsbach

Abbrennen des Martinsfeuers: 06.11.2016, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Eselsbach (Nähe Grillhütte)

Pfaffendorf

Martinsumzug: 04.11.2016, ca. 18.00 Uhr

Aufstellort: Grundschule Pfaffendorf in der Emser Straße

Wegstrecke: Emser Straße bis zum „Bolzplatz“ an der Brückenrampe

Abbrennen des Martinsfeuers: 04.11.2016, ca. 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: „Bolzplatz“

Pfaffendorfer Höhe

Martinsumzug: 10.11.2016 ab 17.30 Uhr

Aufstellort: Kirchenvorplatz Lüderitzstraße

Wegstrecke: Lüderitzstraße – Leo-Frobenius-Straße – Ellingshohl – Julius-Leber-Straße – Wilhelm-Leuschner-Straße – Balthasar-Neumann-Straße

Stolzenfels

Martinsumzug: 06.11.2016, 18.45 Uhr

Aufstellort: Schulhof Rhenser Straße 54

Wegstrecke: Rhenser Straße – bis südl. Ortsausgang – anschließend zurück Richtung Koblenz bis zum nördl. Ortsausgang von Stolzenfels. Von dort durch die Unterführung zum Leinpfad am Rhein – nach dem Abbrennen des Martinsfeuers durch die Unterführung am Kapellener Platz über die Rhenser Straße zurück zum ehemaligen Schulhof

Abbrennen des Martinsfeuers: 06.11.2016, ca. 19.15 Uhr

Veranstaltungsort: Leinpfad am Rhein

Vorstadt

Martinsumzug: 05.11.2016 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: evm-Gebäude Schützenstraße 80-82

Wegstrecke: Schützenstraße – Chlodwigstraße – Schenkendorfstraße – Kurfürstenstraße – St.-Josef-Straße – Frankenstraße – Neversstraße – Parkplatz Gesundheitsamt

Abbrennen des Martinsfeuers: 05.11.2016, ab 18.30 Uhr

Veranstaltungsort: Parkplatz Gesundheitsamt

Wallersheim

Martinsumzug: 12.11.2016 ab 18.00 Uhr

Aufstellort: Kammertsweg an der Grundschule

Wegstrecke: Kammertsweg – St. Bernhardstraße – Waldbottenstraße – Stiftsgasse – Büngertsweg Richtung Nauweg – Langenaustraße – Deutschherrenstraße – Kammertsweg – Schulhof

Abbrennen des Martinsfeuers: 12.11.2016, ca. 18.45 Uhr

Veranstaltungsort: Kammertsweg – Schulhof Grundschule

