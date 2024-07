Am 27.und 28. Juli findet in der Sayner Hütte die Messe „Unikat sucht Liebhaber“ statt: Freunde des feinen Kunsthandwerks können in der Gießhalle und der Krupp’schen Halle auf Entdeckungsreise gehen, denn mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller, Künstler und Handwerker, die ihre Produkte fernab von Mainstream und Massenproduktion fertigen, laden zum Bummeln, Schauen und Kaufen ein. „Unikat sucht Liebhaber“ ist ein Markt für Menschen, die das Besondere suchen und sich an Einzelstücken, Hand- und Augenschmeichlern erfreuen. Obwohl die Schau jedes Jahr stattfindet, gleicht keine der anderen, da die Künstlerinnen und Künstler vom Veranstalter immer wieder neu ausgewählt werden. Ob Schmuck und Design, Lichtskulpturen, Buchdruck, Goldschmiedekunst, Design, Upcycling-Mode, Skulpturen, Filzkunst oder Drechsler- und Lederarbeiten – stets geht Qualität über Quantität. Die Ausstellenden kommen dabei aus der ganzen Republik und dem benachbarten Ausland nach Bendorf, um ihre Kreationen einem neugierigen Publikum zu präsentieren. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. „Unikat sucht Liebhaber“ öffnet seine Türen Samstag von 13 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt, der auch zur Besichtigung der Sayner Hütte berechtigt, beträgt 7 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die teilnehmenden Kunsthandwerksbetriebe sind im Internet unter www.unikat-sucht-liebhaber.de aufgeführt.