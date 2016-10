Markierungsarbeiten in der Hohenfelder Straße, Moselring und Wöllershof

Der Koblenzer Servicebetrieb lässt am Sonntag, 09. Oktober in der Zeit von 09.00 bis 20.00 Uhr in der Hohenfelder Straße, am Wöllershof und am Moselring in Teilbereichen die Fahrbahnen neu markieren. Dort wo die Markierungsarbeiten stattfinden, werden Fahrstreifen abgesperrt, um sicheres Arbeiten zu ermöglichen.

Die Arbeiten werden nur bei trockener Witterung durchgeführt.

Der Koblenzer Servicebetrieb bittet die Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme im Baustellenbereich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.10.2016