Am Donnerstag, 4. September um 19 Uhr, liest die Autorin Marie Lacrosse in der Stadtbibliothek Koblenz aus ihrem neuen Roman „Montmartre – Licht und Schatten“. Mit diesem Band eröffnet die Bestseller-Autorin ihren neuen Zweiteiler über den Pariser Stadtteil in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Die gelesenen Szenen werden durch Hintergrundinformationen über die Zeit des Romans und die Recherchen der Autorin ergänzt.

Hinter dem Pseudonym Marie Lacrosse verbirgt sich die Autorin Marita Spang, die unter dem Namen Tessa Duncan auch erfolgreich Krimis veröffentlicht.

Worum geht es genau?

Paris im Sommer 1866: Elise Lambert und Valérie Dumas werden am selben Tag geboren. Sonst haben die beiden Mädchen nicht viel gemeinsam. Elise, Tochter einer einfachen Wäscherin, wächst in Armut auf dem Hügel von Montmartre auf. Valérie hingegen ist die Tochter eines wohlhabenden Kunsthändlers vom Boulevard de Clichy. In einer Zeit, in der Frauen kaum Möglichkeiten haben, hegen die beiden große Träume. Valérie ist eine begnadete Malerin, die es an die Kunstakademie schaffen möchte, wo auch Toulouse-Lautrec und van Gogh studieren. Elise dagegen möchte als Tänzerin in den schillernden Varietés von Montmartre zum Star werden. Schicksalsschläge und die Liebe stellen beide vor ungeahnte Herausforderungen, doch die jungen Frauen kämpfen für ihr Glück.

Der Eintritt beträgt 10 €, VVK in der Stadtbibliothek Koblenz.