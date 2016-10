Mann überfallen und Bargeld geraubt

Koblenz (ots) – Ein 47 Jahre alter Mann, der sich ohne festen Wohnsitz derzeit in der Rhein-Mosel-Stadt aufhält, wurde gestern Abend, 5.10.2016, gegen 20.30 Uhr, auf dem Parkplatz am Koblenzer Schloss von zwei unbekannten Männern überfallen und zusammengeschlagen. Man nahm ihm das Handy und die Geldbörse ab, in der sich ein geringerer Bargeldbetrag befand.

Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten konnten in unmittelbarer Nähe des Tatortes zwar das Handy und das Portemonnaie wiederfinden, das Bargeld fehlte jedoch.

Der Überfallende, der aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, konnten die beiden Täter, die er „vom Sehen her“ kennt beschreiben. Danach soll es sich um Polen handeln, die ebenfalls ohne festen Wohnsitz und beide etwa 45-50 Jahre alt sind.

Sie sind etwa 175 cm groß und schlank und waren dunkel gekleidet. Einer der Männer soll eine Hut, der andere einen Rucksack getragen haben.

Hinweise bitte an die Polizei in Koblenz unter Telefon 0261- 1030.

veröffentlicht am: 06.10.2016