Grund zur Freude in Bendorf: Der MakerSpace Mayen-Koblenz ist beim diesjährigen KfW Award Leben 2025 mit dem 1. Platz in der Kategorie „Digitale Bildung“ ausgezeichnet worden. Das innovative Projekt „Freie Forschungszeit im MakerSpace“ überzeugte die Fachjury und setzte sich gegen zahlreiche Mitbewerber aus ganz Deutschland durch. Die Preisverleihung fand am 2. Juni im Rahmen des Deutschen Kommunalkongresses in Berlin statt.

Bendorfs Bürgermeister Christoph Mohr zeigt sich begeistert über die bundesweite Anerkennung: „Welch wunderbare Wertschätzung für das Team, das nun seit Oktober 2023 mitten in Bendorf dieses beeindruckende Projekt auf die Beine gestellt und so einen großen Mehrwert für die ganze Stadt geschaffen hat.“

Der MakerSpace MYK verfolgt das Ziel, Menschen aller Altersgruppen für digitale Technologien zu begeistern – unabhängig von Vorkenntnissen oder technischer Ausstattung zu Hause. Täglich von 12.00 bis 19.00 Uhr stehen allen die Türen offen. Und in allen Ferien gibt es verschiedenste Workshops und Angebote.

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können unter professioneller Anleitung programmieren, 3D-Drucken, mit Robotik experimentieren und gemeinsam kreative Lösungen entwickeln. Dabei stehen nicht nur technisches Know-how, sondern auch Teamarbeit, Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten im Mittelpunkt.

Die gemeinnützige Einrichtung versteht sich als offener Lern- und Begegnungsort, der Bildung, Digitalisierung und Teilhabe in Bendorf konkret erlebbar macht. Der KfW Award Leben würdigt genau solche Zukunftsprojekte, die Mut machen und als Inspiration für andere Kommunen dienen sollen. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde von KfW-Vorstandsvorsitzendem Stefan Wintels und dem Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Uwe Brandl, feierlich an Bürgermeister Christoph Mohr und Dr. Martin Fislake, Mit-Initiator des MakerSpace überreicht.

Die Auszeichnung reiht sich ein in eine Reihe weiterer Preise in den Kategorien „Energie- und Wärmewende“, „Bezahlbares und flächeneffizientes Wohnen“ und „Inklusion leben – Behindertensport vereint Kommunen“. Insgesamt wurden 12 Projekte mit einem Preisgeld von 40.000 Euro prämiert.

Weitere Informationen zum KfW Award Leben unter: www.kfw.de/leben

Zukunft braucht Unterstützung:

Der MakerSpace MYK freut sich über die Auszeichnung – und über Menschen, Institutionen und Unternehmen, die das Projekt auch weiterhin durch Förderung, Kooperationen oder ehrenamtliches Engagement unterstützen möchten. Nur gemeinsam kann die digitale Bildung in der Region nachhaltig wachsen. Infos: www.makerspace-myk.de.

Foto (KfW/Jonas Wresch):

Preisverleihung in Berlin: Dr. Martin Fislake (3.v.r.) und Bürgermeister Christoph Mohr (2.v.r.) nahmen den KfW-Award Leben für den MakerSpace Mayen-Koblenz entgegen.