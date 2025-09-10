Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz lässt Arbeiten zur Mängelbeseitigung am Fahrbahnbelag der Kurt-Schuhmacher-Brücke als Tagesbaustelle durchführen. Dafür wird jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Betroffen sind der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Metternich sowie der linke Fahrstreifen in Richtung Moselweiß.

Die Einschränkungen bestehen am Donnertag, 18. September, von 9 bis etwa 15.30 Uhr.

Für Fuß- und Radverkehr gibt es keine Einschränkungen.

Das Tiefbauamt bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für die unvermeidbaren Einschränkungen.