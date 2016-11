Mängelbeseitigung: Bauarbeiten auf der B 9

Von Montag, 21.11.2016 bis Mittwoch, 23.11.2016 werden auf der B 9 zwischen der von-Kuhl-Straße und der Eifelstraße Bauarbeiten im Fahrbahnbereich durchgeführt. Es handelt sich dabei um Mängelbeseitigungen an den beiden im Sommer instand gesetzten Brückenbauwerken.

Zur Minimierung von Verkehrsbehinderungen hat das Tiefbauamt angeordnet, die Baumaßnahmen ausschließlich nachts in der Zeit zwischen 20:00 Uhr abends und 5:00 Uhr morgens durchzuführen.

Für die notwendigen Arbeiten müssen die Fahrbahnen jeweils halbseitig gesperrt werden. Für den Verkehr wird dabei jederzeit ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.

Stadtauswärts wird in der ersten Nacht (von Montag auf Dienstag) der linke Fahrstreifen und in der zweiten Nacht (von Dienstag auf Mittwoch) der rechte Fahrstreifen gesperrt. Stadteinwärts wird voraussichtlich in allen drei Nächten der rechte Fahrstreifen gesperrt sein.

Das Tiefbauamt der Stadt Koblenz bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.11.2016