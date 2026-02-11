„Kowelenz Olau“ – so hieß es vor kurzem in der StadtBibliothek Koblenz. Das Bibliotheksteam und die beliebte Vorleserin Henriette Vogt luden einer lustigen Karnevals-Vorlesestunde für Kinder ein. In stimmungsvoller Atmosphäre wurde vorgelesen und gebastelt.

Wie schon in den vergangenen Jahren sorgten die „Rhenser Möhnen vom Scharfen Turm“ mit ihrer Obermöhn Roswitha Frickel für gute Laune. Die beiden Kindertanzgruppen „Feen“ und „Trolls“, trainiert von Daniela Raschke-Bernd, begeisterten alle mit ihren Tänzen.

Rund 130 fröhliche kleine und große Kinder waren dabei und genossen das bunte Treiben in der Bibliothek. Ein rundum gelungener Nachmittag, und sicher auch im nächsten Jahr wieder ein Höhepunkt im Programm der StadtBibliothek.

Foto (Stadt Koblenz / Nathalie Roschmann): In der Stadtbibliothek Koblenz fand eine lustige Karnevals-Vorlesestunde für Kinder statt.