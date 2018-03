Lulo Reinhardts Acoustic Lounge mit Mike Dawes im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Nachdem Mike Dawes schon beim letzten internationalen Gitarrenfestival zusammen mit Lulo, Doug Martin, Hubert Käppel und Uli Krämer das Publikum in der Stadthalle komplett gerockt hat, ist er nun am Samstag, den 14. April 2018 zu Gast bei Lulos Acoustic Lounge im Jugendkulturzentrum Lahnstein, Wilhelmstraße 59. Der Einlass startet um 19.30 Uhr und die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02621/50604 oder per Mail an jukz@lahnstein.de.

Mike gilt als einer der weltbesten und kreativsten modernen “Fingerstyle-Gitarristen“. Er ist für das Komponieren, Arrangieren und Durchführen mehrerer Parts gleichzeitig auf einem Instrument bekannt. Seine bejubelte Solomusik mit einzigartigen Nuancen und Mikrotechniken hat ihn auf fast jedem Kontinent dieser Erde touren lassen. Zudem landet er regelmäßig Hits auf Youtube, so etwa die virtuose Version von „Somebody That I Used To Know“.

Achtung, unbedingt rechtzeitig Tickets sichern, hier droht der Ausverkauf!!

Foto: Mike Daws

Quelle: Stadt Lahnstein

veröffentlicht am: 09.03.2018