Glücksspielunternehmen nahm Photovoltaik-Anlage am Firmenparkplatz in Betrieb

Koblenz. Es gibt Momente, in denen auch ein Parkplatz zum strahlenden Star werden kann. Das erlebten die Mitarbeitenden von Lotto Rheinland-Pfalz und zahlreiche weitere Gäste, unter ihnen Mitglieder aus Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung sowie Staatssekretär Dr. Erwin Manz aus dem Klimaschutzministerium, bei der Einweihung der neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Firmenparkplatz des Glücksspielunternehmens in Koblenz.

Was früher eine reine Stellfläche war, ist heute ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit: Mit der offiziellen Inbetriebnahme seiner neuen Photovoltaikanlage verwandelt das Unternehmen seinen Parkplatz in ein modernes Energiezentrum. Die großflächige Überdachung aus Stahl erstreckt sich über 2.000 Quadratmeter und schützt Fahrzeuge nicht nur vor Witterung, sondern erzeugt gleichzeitig sauberen Strom.

„Nachhaltigkeit beginnt dort, wo man Verantwortung übernimmt – für heute und für morgen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner, der gemeinsam mit Mitgliedern aus dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung sowie Klimaschutz-Staatssekretär Dr. Erwin Manz und der Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs den offiziellen Start der Photovoltaikanlage vornahm. „Mit dieser Anlage investieren wir nicht nur in Energieeffizienz, sondern auch in die Zukunft unseres Unternehmens, unserer Region und der nächsten Generationen. Unser Parkplatz ist heute mehr als ein Parkplatz: Er ist ein klares Bekenntnis zu umweltbewusstem Handeln.“

Das unterstrich Staatssekretär Dr. Manz: „Die neue Parkplatzüberdachung bietet Komfort für die Mitarbeitenden und verbindet das mit nachhaltiger Solarstromerzeugung. Um den Ausbau der Erneuerbaren voranzubringen ist es wichtig solche Synergien zu nutzen, denn unsere Flächen sind begrenzt. Aus diesen Gründen schreibt das Landessolargesetz seit 2023 für neu gebaute, gewerblich genutzte Parkflächen ein solches Vorgehen vor. Lotto Rheinland-Pfalz zeigt mit seiner Umgestaltung des schon lange bestehenden Parkplatzes Weitblick für eine klimafreundlichere Zukunft.“

Monika Sauer, als Präsidentin des Sportbundes Rheinland auch Mitglied der Gesellschafterversammlung von Lotto Rheinland-Pfalz, bekräftige dies: „Ich freue mich für alle Mitarbeitenden von Lotto, dass sie künftig überdachte Parkplätze haben und dass hier künftig auch Strom für den Eigenbedarf produziert wird. Wir als Gesellschafter waren von Anfang an von diesem Projekt überzeugt und haben es gerne mitgetragen.“

Die Anlage ist mit 920 Photovoltaik-Modulen ausgestattet und erzeugt jährlich rund 391.000 Kilowattstunden Strom. Davon werden rund 293.000 Kilowattstunden direkt im Unternehmen genutzt – das entspricht etwa einem Drittel des gesamten Strombedarfs. Zusätzlich können jährlich 24.500 Kilowattstunden gespeichert werden.

Neben der Stromerzeugung überzeugt das Projekt durch weitere ökologische und funktionale Aspekte: Eine intelligente, energieeffiziente Lichtsteuerung sorgt für optimale Ausleuchtung bei minimalem Verbrauch. Gesammeltes Regenwasser wird weiterhin über zwei Entnahmestellen zur Bewässerung der umliegenden Bäume und Pflanzflächen genutzt. Im Zuge der Neugestaltung wurden zudem 15 bestehende Bäume verpflanzt und rund um das Gebäude neu angeordnet, um den Grünanteil sichtbar zu erhalten.

Auch optisch und praktisch wurde der Parkplatz deutlich aufgewertet: Die Fläche wurde neu, ebenerdig und barrierefrei gepflastert, ganz ohne Stolperkanten. Darüber hinaus kann die überdachte Fläche künftig auch als Veranstaltungsort genutzt werden – ein Mehrwert weit über den eigentlichen Zweck hinaus.

Bei der offiziellen Einweihung erhielten die Gäste fundierte Einblicke in den Bauprozess – vom ersten Spatenstich bis zur Inbetriebnahme – sowie einen Ausblick auf die nachhaltige Zukunft des Unternehmens.

Buz: Gaben den Startschuss für die neue Photovoltaik-Anlage auf dem Lotto-Parkplatz: (von links) Monika Sauer (Gesellschafterversammlung), Jürgen Häfner (Lotto-RLP)