Rheinland-pfälzischer Autorenwettbewerb mit 15.000 Euro dotiert

Koblenz. Der 19. Kunstpreis von Lotto Rheinland-Pfalz sucht in diesem Jahr Geschichten und Lyrik zum Thema „Wege und Spuren“. Es ist der nunmehr elfte Lotto-Kunstpreis in der Sparte Literatur. Dabei winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Als Schirmherrin angefragt ist einmal mehr die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

„Mit dem Lotto-Kunstpreis möchten wir auch in diesem Jahr wieder die Literaturszene in Rheinland-Pfalz aufrufen, ihr großartiges Können unter Beweis zu stellen“, sagt Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner: „Gleichzeitig leistet Lotto Rheinland-Pfalz damit auch einen weiteren Beitrag zur Unterstützung des kulturellen Lebens in unserem schönen Bundesland.“

Die Teilnehmer sollen zu Geschichten oder Lyrik anregt wer-den, die das Thema „Wege und Spuren“ in alle Richtungen entfalten. „Es wäre schön, wenn viele Literaten sich durch dieses aktuelle Thema zu einem Beitrag inspirieren lassen würden“ sagt Jürgen Häfner.

Auch in diesem Jahr wird wieder eine hochkarätig besetzte Jury die literarischen Einsendungen bewerten und die Preisträger festlegen.

Als Vorsitzender fungiert Prof. Stefan Neuhaus (Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz-Landau, Campus Koblenz). Weiterhin sind dabei:

• Dr. Margit Theis-Scholz (ehemalige Kulturdezernentin der Stadt Koblenz)

• Bestseller-Autorin Tessa Randau

• Dieter Noppenberger (ehem. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Lotto Rheinland-Pfalz)

Von den Preisen im Gesamtwert von 15.000 Euro vergibt Lotto Rheinland-Pfalz für den ersten Preis 5.000, für den zweiten Preis 3.500, den dritten Preis 2.500 Euro, den vierten Preis 1.000 und den fünften bis zehnten Preis je 500 Euro.

Die Jury des Kunstpreises entscheidet bis Herbst 2024 über die Preisträger und darüber, welche Geschichten in eine Anthologie übernommen werden, die bei der im November stattfindenden Preisverleihung der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2024.

Teilnahmeberechtigt sind alle Autorinnen und Autoren, die in Rheinland-Pfalz leben oder geboren und mindestens 18 Jahre alt sind. Je Bewerbung werden bis zu drei verschiedene, bislang unveröffentlichte Beiträge zugelassen, die noch an keinem anderen Wettbewerb teilgenommen haben.

Die Ausschreibung mit allen Informationen zu den Teilnahme-Modalitäten kann man sich unter www.lotto-rlp.de/kunstpreis herunterladen.