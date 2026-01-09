Die in Koblenz ansässige gemeinnützige Los gegen Rechts gGmbH setzt sich mit innovativen Gewinnspielformaten spielerisch für Demokratie und gegen Rechtsextremismus ein. Obwohl das Unternehmen erst 2025 gegründet wurde, engagieren sich bereits mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutschlandweit für das Projekt.

Seit Anfang 2026 wird LosgegenRechts.de von einem prominenten Unterstützer begleitet: Sebastian Krumbiegel, Frontmann der Band Die Prinzen. Der Musiker ist seit vielen Jahren für seine klare Haltung zugunsten der Demokratie sowie seinen entschiedenen Einsatz gegen rechtsextreme und populistische Strömungen bekannt, den er auch regelmäßig auf der Bühne öffentlich vertritt.

„Wir freuen uns sehr, Sebastian Krumbiegel für unser Projekt gewonnen zu haben. Er ist eine starke Künstlerpersönlichkeit mit klarer Haltung, die sich sowohl auf der Bühne als auch privat für Kunstfreiheit und unsere demokratischen Werte einsetzt – gegen Hass und Hetze. Damit ist er der perfekte Unterstützer für uns“, sagt Davina Hager, Head of Communication der Los gegen Rechts gGmbH.

Krumbiegels Unterstützung stärkt nicht nur die öffentliche Wahrnehmung des Projekts, sondern bringt auch das zentrale Ziel entscheidend voran: den Aufbau einer aktiven Community, die sich vernetzt, gegenseitig stärkt und zugleich Mittel für gemeinnützige Organisationen generiert, die sich tagtäglich für Demokratie und gegen Rechtsextremismus engagieren.

Im Kern ist LosgegenRechts.de eine gemeinnützige Verlosung: Monatlich werden 200 Euro verlost. 100 Euro erhält die teilnehmende Person, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus positioniert. Die weiteren 100 Euro werden von der Gewinnerin oder dem Gewinner einer gemeinnützigen Organisation zugewiesen – etwa Initiativen wie Laut gegen Nazis –, die damit gezielt gefördert werden. So entsteht ein spielerischer Win-win-Effekt für Engagement und Zivilgesellschaft.

Interessierte können sich kostenlos unter www.LosgegenRechts.de registrieren und Teil der Bewegung werden.

Bild: Verena Hahnelt, Bad Hersfeld

Sebastian Beuth, Davina Hager und Sebastian Krumbiegel auf einem Konzert in Bad Hersfeld