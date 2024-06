Vorschulkinder des Kinderhaus St. Matthias lernen Selbstbehauptung und Kommunikation

Was möchte ich überhaupt und was nicht? Womit fühle ich mich wohl und was bereitet mir Unbehagen? Diese Grundsatzfragen standen beim Selbstbehauptungstraining „Stark sein mit Herz“ der Vorschulkinder des Kinderhauses St. Matthias am Anfang, denn: Nur wenn man die eigenen Gefühle und Bedürfnisse kennt, kann man Grenzen setzen und auch die Grenzen anderer Menschen wahrnehmen und respektieren. Unter Anleitung von Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin Claudia Höfer lernten die Vorschulkinder durch spielerische Übungen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und Herausforderungen zu meistern. Ein Schwerpunkt des Trainings lag zudem auf der gewaltfreien Kommunikation sowie auf dem Erkennen und Vermeiden gefährlicher Situationen. Ziel war es, den Kindern mehr Sicherheit im Alltag zu verleihen und ihnen eine starke Basis für die Zukunft mitzugeben – ganz so wie es in einem beliebten Kinderlied heißt: „Ich bin löwenstark, ich habe den Mut, ich selbst zu sein, so wie ich bin.“

Das Projekt machte allen teilnehmenden Kindern nicht nur sichtlich Spaß, sondern fördert sie auch zentral in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, zeigten sich alle Beteiligten zufrieden. Das Training „Stark sein mit Herz“ in der katholischen Kindertagesstätte wurde von Kita-Sozialarbeiterin Melanie Bär (AWO) organisiert und begleitet und durch die „WIR FÜR HIER“-Stiftung der Sparkasse Neuwied unterstützt.