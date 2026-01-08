Koblenz, 02.01.2026 – Das Löhr Center lädt alle Kunstliebhaber und Neugierigen zu einer außergewöhnlichen Ausstellung ein: „Banksy – Gesetzlose Kunst“. Noch bis zum 11. April 2026 können Besucher im Obergeschoss des Löhr Centers die Werke des weltberühmten Street-Art-Künstlers Banksy erleben – und das völlig kostenlos.

Banksy ist eine Ikone der Street-Art, bekannt für seine provokanten und gesellschaftskritischen Werke, deren Botschaften weltweit für Diskussionen sorgen. Die Ausstellung zeigt originalgetreue Rekonstruktionen seiner berühmtesten Wandgemälde, gefertigt von internationalen Künstlern aus New York, Berlin und Warschau. Ergänzt wird die Schau durch beeindruckende räumliche Installationen und Multimedia-Elemente, die die Besucher in Banksys Welt eintauchen lassen.

Zu den Highlights gehören Werke wie:

• „Girl with Balloon“ – Symbol für Hoffnung und verlorene Unschuld

• „Pulp Fiction“ – Kritik an Gewalt und Konsumkultur

• „Flower Thrower“ – Friedlicher Protest gegen Krieg

• „Monkey Queen“ – Satire auf Monarchie und Personenkult

Die Ausstellung bleibt den Wurzeln der Street-Art treu: Kunst für alle, unabhängig von finanziellen Mitteln. Eine seltene Gelegenheit, Banksys Botschaften hautnah zu erleben – mitten in Koblenz.

Besondere Mitmach-Aktion:

An drei Terminen – 24. Januar, 21. Februar und 21. März 2026, jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr – können Besucher selbst kreativ werden: Mit Hilfe von Schablonen werden verschiedenste Banksy-Motive auf Taschen gesprüht. Die Teilnahme ist kostenlos und bietet eine einmalige Gelegenheit, ein eigenes Kunstwerk im Banksy-Stil mit nach Hause zu nehmen.Weitere Informationen finden Sie unter www.loehr-center.de oder direkt im Center.