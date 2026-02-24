Konzert am 07. März 2026 im Jugendkulturzentrum Lahnstein

Lahnstein. Die junge Indie-Pop- und Rockband Herbstwind steht am Samstag, 7. März 2026 im Jugendkulturzentrum Lahnstein auf der Bühne. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Local Heroes präsentiert die Gruppe ihre energiegeladene Mischung aus eingängigen Melodien, rockigen Riffs und melancholischen Momenten.

Seit vier Jahren ist Herbstwind in der aktuellen Besetzung aktiv und hat sich in dieser Zeit einen Namen in der regionalen Musikszene gemacht. Bereits vier Singles hat die Band veröffentlicht, zuletzt den Titel „Will nur dich“, der ihre musikalische Entwicklung widerspiegelt. Besonders bei Live-Auftritten entfaltet Herbstwind ihre volle Wirkung: Virtuose Soli, kraftvolle Rock- und Funk-Elemente sowie gefühlvolle Songs sorgen für eine dichte und mitreißende Atmosphäre.

Einlass ist ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn um 20.00 Uhr. Karten gibt es für 8,00 Euro im Vorverkauf in der Touristinformation Lahnstein am Salhofplatz 3 und am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr für 10,00 Euro an der Abendkasse im JUKZ, Wilhelmstraße 59.

Bildunterzeilen

Herbstwind sind eine der spannendsten Nachwuchsbands der Region. (Foto: Herbstwind)