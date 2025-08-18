Markus Daniel und Band spielt am 12. September im Second-Hand-Laden der Caritas

Musik inmitten bunter Kleiderständer: Der Caritas-Kleiderladen in der Koblenzer Hohenzollernstraße verwandelt sich wieder in eine außergewöhnliche Konzert-Location. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur im Kleiderladen“ dürfen sich die Gäste auf ein Liveerlebnis mit Markus Daniel und Band freuen. Das Konzert am Freitag, 12. September um 19.30 Uhr (Einlass 19.00 Uhr) wird ein musikalischer Appell nach Frieden und Menschlichkeit.

Der Kleiderladen entstand vor 25 Jahren aus einem Ehrenamtsprojekt und bietet mehr als Nachhaltigkeit mit Jeans, Jacke, Hemd oder Schuhe aus zweiter Hand. Als Teil des Inklusionsbetriebs CarMen gem. GmbH schafft er Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung und ist zugleich ein Ort der Begegnung. „Kultur im Kleiderladen“ bringt regelmäßig nach Ladenschluss Kunst und Menschen zusammen.

Lieder, die bewegen – Gedanken, die nachhallen

Die Künstler um Bandleader, Pianist und Sänger Markus Daniel spielen seit 17 Jahren in gleicher Besetzung. Die Musiker aus Vallendar und Saarbrücken lassen schnell den Funken der Begeisterung auf das Publikum überspringen und garantieren ein Konzerterlebnis. Gitarrist Frank Fürtig und Bassist Nick „Picasso“ Jörger harmonieren auf ganz besondere Weise. Vollendet wird der instrumentale Genuss von Daniela Daniel mit ihrer eindrucksvollen und berührenden Stimme. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit einfühlsamen und gleichermaßen mitreißenden Klängen sowie eigenen Interpretationen alter und neuer Songs. Selbstkomponierte Stücke wechseln sich ab mit Coversongs, u. a. von BAP oder Rosenstolz. Impulse zwischen den Liedpassagen sorgen für nachdenkliche Momente.

Musikgenuss bei freiem Eintritt

Eingeladen sind alle Menschen, die sich auf Live-Musik in einer nicht alltäglichen Atmosphäre freuen. Der Eintritt ist frei, damit alle Konzertbesucher dieses besondere Kulturerlebnis unabhängig ihres Budgets genießen können. Aufgrund des begrenzten Platzkontingents ist eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Infos und Anmeldung:

www.caritas-koblenz.de/kulturimkleiderladen