Stadt verschiebt Start der Arbeiten, um Deichstadtfest nicht zu gefährden

Es tut sich viel in Neuwied. Die Innenstadt wird baulich kräftig aufpoliert. Nach der gelungenen Neugestaltung der Deichuferpromenade und der Marktstraße werden aktuell Marktplatz, Wilhelmstraße und Schloßstraße aufwendig saniert und umgestaltet. Zusätzlich soll der zentrale Luisenplatz aufgewertet werden, vor allem durch die Installation eines von vielen Bürgern gewünschten Wasserspiels. Diese Baustelle muss allerdings noch ein wenig warten. War ursprünglich geplant, die Maßnahme zwischen Curywurstfestival (Ende Januar) und Deichstadtfest (11.-14. Juli) über die Bühne zu bringen, sollen die Arbeiten jetzt erst nach der großen Innenstadt-Party beginnen.

„In enger Abstimmung mit dem Ingenieurbüro befürchten wir in der derzeitigen Planungsphase, dass wir aufgrund von Lieferschwierigkeiten – bei der aufwendigen Technik, aber vor allem bei dem unterirdisch einzubauenden, 45 Kubikmeter großen Pumpenbauwerk -, dass eine Fertigstellung bis zum Deichstadtfest knapp werden könnte“, begründet Tiefbauabteilungsleiter Manfred Reitz und unterstreicht: „Deshalb spielen wir lieber auf Nummer sicher. Wenn wir unmittelbar nach dem Deichstadtfest beginnen, werden wir zudem auch so gut vorankommen, dass die Neuwieder Markttage im Oktober schon wieder ohne Einschränkungen auf dem Luisenplatz stattfinden können. Dann ist keine unserer großen Veranstaltungen betroffen“, kündigt er an.

Denn der Französische Markt, so ergänzt er, wird im Juli wahrscheinlich schon auf dem neuen Marktplatz stattfinden können. „In dem Bereich an der Kirchstraße werden wir dann zwar noch nicht ganz fertig sein, aber das sollte die Veranstaltung nicht beeinträchtigen“, sagt Manfred Reitz, und Stadtmarketing-Chefin Julia Kloos-Wieland betont: „Wenn wir den Französischen Markt wieder auf ,seinem‘ Platz durchführen könnten und nicht ein zweites Mal auf den Luisen-Parkplatz (ehemals Aldi) ausweichen müssten, wäre das super. Wir arbeiten daran!“

Und es gibt noch einen weiteren positiven Nebeneffekt des späteren Starts der Luisenplatz-Baustelle: Der beliebte Gartenmarkt am 13. und 14. April muss nicht räumlich verschoben werden, sondern kann ohne Einschränkungen auf dem Luisenplatz stattfinden.