KiJub Neuwied bietet Workshop für Kinder von 8 bis 12 Jahren

Mobbing kann sehr belastend sein und das Selbstwertgefühl von Kindern erheblich beeinträchtigen. Um langfristig ein sicheres und positives Umfeld für Kinder zu schaffen, ist es entscheidend, jungen Menschen schon frühzeitig Kompetenzen im Umgang mit solchen herausfordernden Situationen zu vermitteln. Der städtische Jugendschutz Neuwied lädt Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren am Samstag, 30. August, zu einem Workshop zum Thema Mobbing ein. Von 10 bis 16 Uhr heißt es dann im Big House „Level Up! – Starke Kids gegen Mobbing“.

Das Ziel des Workshops ist es, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihnen Strategien mit auf den Weg zu geben. Sie lernen und üben, Mobbingsituationen zu erkennen, angemessen zu reagieren und sich zu schützen. Die Inhalte des Kurses sind nah an der Lebenswelt der Kinder, stärken sie in ihrer persönlichen Entwicklung und zeigen Möglichkeiten auf, sich in schwierigen Situationen zu behaupten. Der Kurs vermittelt altersgerechte Techniken, um in Konfliktsituationen ruhig zu bleiben, Grenzen zu setzt und sich durchzusetzen. Durch praktische Übungen lernen die Mädchen und Jungen, selbstbewusst aufzutreten und ihre Gefühle klar zu kommunizieren. Sie erfahren, an wen sie sich wenden können, wenn sie selbst betroffen sind oder Zeugen von Mobbing werden. Gemeinsam werden so Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, um Mobbing entgegenzuwirken und eine respektvolle Gemeinschaft zu fördern. Der Workshop findet in einem geschützten Raum statt, in dem alle offen über ihre Erfahrungen sprechen können.

Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum Big House Neuwied, Museumstr. 4a. Eine Teilnahme kostet 20 Euro. Weitere Infos und Anmeldung bei Tanja Buchmann, zuständig für Jugendschutz im Kinder- und Jugendbüro (KiJub) der Stadt Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, telefonisch unter 02631/802-170 oder per Mail an: kijub@neuwied.de.