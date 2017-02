Lesung mit Angelika Kallwass im Forum Confluentes

Der Kartenvorverkauf läuft: Lesung mit Angelika Kallwass im Forum Confluentes

Angelika Kallwass ist Diplom-Psychologin, Fernsehmoderatorin und Autorin. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Realitiy-Show „Zwei bei Kallwass“. Auf Einladung von Gleichstellungsstelle und StadtBibliothek ist sie am 16. März 2017 in Koblenz zu Gast. In ihrem Buch „Was am Ende zählt. Mein Umgang mit dem Tod“ blickt Angelika Kallwass auf ihr Leben zurück und stellt fest: Es sind die Begegnungen mit dem Sterben, die sie gelehrt haben, glücklich zu sein. Statt in Sprachlosigkeit zu verfallen, redet sie über den Tod, seine Folgen und die Trauer um die Verstorbenen. Angelika Kallwass verbindet ihre persönlichen Geschichten mit profundem psychologischem Rat. So hilft sie, mit dem Verlust fertig zu werden und mit der eigenen Sterblichkeit umzugehen. Die Veranstaltung findet am 16. März 2017, 19 Uhr im Foyer des Forum Confluentes statt. Eintrittskarten kosten 5 Euro und sind im Vorverkauf in der StadtBibliothek Koblenz (2. OG) zu erwerben. Weitere Infos erhalten Sie telefonisch: 0261/ 129 1051 oder im Internet: www.frauen.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 03.02.2017