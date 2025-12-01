Ab sofort können interessierte Familien in der Stadtbibliothek das Lesestart-Set für Dreijährige abholen. „Lesestart 1-2-3“ ist ein bundesweites Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung für Familien mit Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren. Lesestart wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen organisiert.

Das neu erstellte Lesestart-Set-3 ist kostenlos im 4. OG der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes erhältlich, solange der Vorrat reicht. Zu jedem Set gehören ein Pappbilderbuch „Bin ich wütend oder froh?“ von der Autorin Dagmar Geisler, eine Broschüre mit praktischen Vorlesetipps sowie eine kleine Stofftasche, in der alles verpackt ist. Die Elternbroschüre ist in fünf Sprachen verfasst: Deutsch, Türkisch, Rumänisch, Englisch und Arabisch.