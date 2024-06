Endlich kann es losgehen! Am Montag, 1. Juli, startet der diesjährige Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz im Forum Confluentes. Auch in diesem Jahr wartet wieder ein Bestand brandneuer Bücher auf die Clubmitglieder. Vom Erstlesebuch über Comics bis zum Jugendroman, von Abenteuergeschichten und Science-Fiction oder Krimis ist für alle Schmökerfans etwas dabei.

Wer in den Sommerferien drei oder mehr Bücher liest, erhält eine Urkunde und nimmt nach den Ferien an der Abschlussverlosung der StadtBibliothek teil. Mit etwas Glück kann man auch in diesem Jahr wieder tolle Preise gewinnen. Bis zum 1. September können alle Clubmitglieder die neuen Bücher ausleihen und lesen. Mitmachen können alle Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse. Die Anmeldung zum Lesesommer ist ab sofort möglich. Offiziell eröffnet wurde der Lesesommer in diesem Jahr von 22 Schüler:innen der 2. Klassenstufe der Grundschule Freiherr-vom-Stein im Rauental (siehe Foto).

Zum dritten Mal findet in diesem Jahr parallel auch der Vorlese-Sommer statt. Hier können alle Kita-Kinder im Vorlesealter sowie ihre Vorleserinnen und Vorleser (Eltern, Großeltern etc.) mitmachen. Wer drei Bücher im häuslichen Umfeld vorgelesen bekommen hat und zu einem der Bücher ein Bild malt, bekommt eine Urkunde und kann bei der Abschlussverlosung tolle Preise gewinnen. Auch hier ist die Anmeldung zum Vorlese-Sommer ab sofort möglich.

Der Lesesommer und der Vorlese-Sommer sind Teil der landesweiten Kampagne „Leselust in Rheinland-Pfalz“ und werden durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de und https://.stb.koblenz.de

Foto: Stadtbibliothek/Marion Eickschen (Das Einverständnis der Eltern zur Veröffentlichung des Fotos liegt vor)