Am Dienstag, 23. September, lädt die StadtBibliothek Koblenz alle Lesesommer-Teilnehmende und Interessierte zu einem abwechslungsreichen Entdecker-Nachmittag ein. Ab 14 Uhr erwarten Kinder und Jugendliche spannende Mitmach-Stationen, die zum Ausprobieren, Entdecken und Kreativwerden einladen. Im 2. OG können Brettspiele ausprobiert und Roboter gesteuert werden. Im 4. OG laden VR-Brillen, Gaming mit PS5 und Nintendo Switch sowie kreative Aktionen wie Taschen bemalen und Basteln zum Mitmachen ein.

Ab 16 Uhr sorgt die Musikschule Koblenz im EG für musikalische Unterhaltung, bevor Kulturdezernent Ingo Schneider, Bibliotheksleiterin Susanne Ott und Marie-Theres Schwaab vom Förderverein „Lesen & Buch e.V.“ die große Preisverlosung eröffnen. Viele attraktive Gewinne warten darauf, unter den engagierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Lesesommers verlost zu werden. Wer an diesem Tag nicht persönlich vor Ort sein kann, wird im Falle eines Gewinns schriftlich benachrichtigt.

Die StadtBibliothek Koblenz freut sich auf einen fröhlichen Nachmittag voller technischer Highlights, kreativer Aktionen und großer Spannung bei der Verlosung.

Weitere Informationen unter https://stb.koblenz.de oder telefonisch unter 0261/129-2624.