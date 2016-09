Lesesommer 2016 in der Stadtbibliothek Koblenz

Der achte Lesesommer in der StadtBibliothek Koblenz ist zu Ende! Die landesweite Leseförderaktion konnte in diesem Jahr allein in der Stadtbibliothek die rekordverdächtige Zahl von insgesamt 1040 Teilnehmern verzeichnen. Davon haben 680 Kinder und Jugendliche in den Sommerferien drei oder mehr Bücher aus dem Lesesommer-Clubbestand gelesen, bewertet und zusammengefasst. Sie sind damit erfolgreiche Teilnehmer.

Diese Leistung wird nun zweimal gefeiert:

Am heutigen Montag, 19. September 2016, 16:30 Uhr, findet im 2. Stock der Stadtbibliothek im Forum Confluentes am Zentralplatz die Abschlussfeier für die Grundschüler statt.

Am morgigen Dienstag, 20. September 2016, 16:30 Uhr, folgt die Feier für die Kinder der weiterführenden Schulen.

Ausgezeichnet werden die Schulen mit den meisten erfolgreiche Teilnehmern sowie die Kinder, die mit ihren mündlichen Zusammenfassungen der gelesenen Bücher besonders beeindruckt haben.

Alle anwesenden Teilnehmer nehmen an der Verlosung toller Preise teil, Hauptgewinn ist ein Tablet. Durchs Programm begleitet die Band der Musikschule OneWonFive unter Leitung von Achim Brochhausen. Im Anschluss erfolgt die Verteilung der Zertifikate.

Die Stadtbibliothek würde sich freuen, Vertreter der Presse bei den Veranstaltungen begrüßen zu dürfen. Für weitere Informationen stehen Petra Marker und Melanie Spieker (0261/129 2610) gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.09.2016