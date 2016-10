Leseshow mit Nicole Staudinger nur für Frauen

Die Leseshow mit Nicole Staudinger nur für Frauen – Frauen aufgepasst: So geht Schlagfertigkeit!

Nicole Staudinger, Schlagfertigkeitstrainerin und Bestsellerautorin, kommt nach Koblenz. Am Donnerstag, 8. Dezember ist sie auf Einladung der Gleichstellungsstelle im Rathaus zu Gast und stellt in ihrer „etwas anderen“ Leseshow – nur für Frauen – ihr neues Buch „Schlagfertigkeitsqueen“ vor. Wer Nicole Staudinger kennt, weiß, dass dieser Abend unterhaltsam werden wird. Auf ihre unnachahmliche Art und mit viel Humor und Selbstironie zeigt sie, wie Schlagfertigkeit funktionieren kann. Auf den Mund gefallen sind sicherlich die wenigsten Frauen. Dennoch: Wer kennt sie nicht – Situationen, in denen Schlagfertigkeit gefragt ist und uns erst Stunden später die passende Antwort einfällt. Aber die Autorin ist überzeugt, dass Schlagfertigkeit gelernt werden kann. Seit Jahren bietet sie mit viel Erfolg Seminare zu diesem Thema an. Jetzt hat sie ihre Tipps und Techniken in einem Buch zusammengefasst – zum Nachlesen und Ausprobieren.

Die Leseshow findet am Donnerstag, 8.12.16 von 18 bis ca. 19:30 Uhr im Historischen Rathaussaal der Stadt Koblenz statt. Eintrittskarten kosten 14 Euro. Sie erhalten sie online unter www.nicole-staudinger.net Die Buchhandlung Reuffel wird an diesem Abend mit einem Büchertisch vor Ort sein. So haben Interessierte die Gelegenheit, das Buch zu erwerben und von der Autorin signieren zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.frauen.koblenz.de. Gerne können Sie sich auch mit Ihren Fragen an die Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz wenden: 0261/ 129 1051.

Vertreterinnen der Presse sind herzlich eingeladen, an der Leseshow am 8. Dezember 2016 im Historischen Rathaussaal teilzunehmen. Wir bitten, sich bei Interesse vorab in der Gleichstellungsstelle der Stadt Koblenz zu melden: Fon 0261 / 129 1051, E-Mail gleichstellungsstelle@stadt.koblenz.de

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 19.10.2016